捷運站內禁飲食卻有小吃攤車她轟太扯 網神回一句全場笑翻：秒被說服

捷運站內禁止飲食，但有網友疑惑，為何閘門內還有小吃攤車，認為非常不合理。（示意圖／報系資料照）

為了保持整潔環境，在台灣搭乘公車、捷運等大眾運輸交通工具時禁止飲食，尤其是捷運規定尤其嚴格，除非特殊狀況，否則連白開水都不能喝，違者最重可罰7500元。就有網友好奇既然捷運禁止飲食，為何捷運站內還有小吃攤，砲轟完全不合哩，卻遭網友神吐槽。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」拍下照片，透過照片可以看到，有尚未營業的小吃攤車停放在捷運站刷卡閘門內，數量高達3攤，氣得她問「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」，讓她非常疑惑。

文章引起網友熱議，紛紛留言：「這個很常見啊，大驚小怪」、「如果是真圖，應該是有簽約吧，不然他也推不進來，可以賣，但是不能吃，出站吃」、「我也想問很久了」、「在閘門外還好，在閘門內的確怪怪的」；也有人解釋：「就是專門賣給出站的乘客，進站的買了一樣要出站才能吃」、「這是上班族偏多的捷運站才有」、「忠孝復興站也有」、「服務不少趕上班的乘客啦」、「有一段時間囉，大站基本都有，用餐時間會推到閘門外販賣大約125的便當，滿多真的不錯吃，不時還會有折扣，只要100元」。

此外一名男網友忍不住吐槽「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎？」讓網友笑翻：「一秒被你說服」、「說得好有道理」、「神回覆啊」、「有啦，不過是在AV裡」、「毫無破綻的回應XD」。

