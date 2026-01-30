捷運站內禁飲食！他轟竟擺小吃攤 網神回一句全場笑翻：有道理

生活中心／施郁韻報導

有一名網友發現捷運站內有小吃攤，詢問「站內怎麼會有這東西？」（圖／翻攝自「路上觀察學院」臉書）

捷運規定民眾禁止飲食，不能吃東西、喝飲料、嚼檳榔，以維持公共環境整潔，違規最高可處7500元罰鍰。近日有一名網友發現捷運站內有小吃攤，不解地詢問「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」引起網友熱議。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」發文表示：「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這東西？」照片中，可見到尚未營業的小吃攤車停放在捷運站刷卡閘門內。

貼文一出，不少網友紛紛留言表示「如果是真圖，應該是有簽約吧，不然他也推不進來，可以賣，但是不能吃，出站吃」、「在閘門外還好，在閘門內的確怪怪的」、「讓上班族買到公司吃的」。有網友解釋，這類攤販多半是提供給快要出站的民眾，「這是上班族偏多的捷運站才有」

其中有網友神比喻，「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎？」不少網友立刻被說服，直呼「毫無破綻的回應」、「好有道理」。

