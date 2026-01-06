捷運站外大喊「我有槍」 新北檢3罪起訴 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北市一名邱姓男子，上月20日在台北捷運張文隨機殺人案發生的隔天，邊往捷運蘆洲線三民高中站2號出口移動，邊大聲高喊「我有槍」，又徒手搶奪員警手中警棍並造成員警受傷，新北地檢署今（6）日依恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌起訴邱男。

警方調查，案發當日邱男邊往捷運蘆洲線三民高中站2號出口移動，邊大聲高喊「我有槍」，員警為避免北捷隨機殺人案模仿效應便上前盤查，邱男卻拒不配合還伸手欲搶奪警棍，造成陳姓警員左手肘挫傷及右手掌撕裂傷。

警方壓制邱男，並移送新北檢偵辦，檢察官偵訊後，認定邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務與傷害等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向新北地方法院聲請收押裁准。並於今天偵結起訴。

新北檢強調，去年底發生台北車站攻擊事件後，新北檢業已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，以便即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，近日偵辦多起危害公眾安全之暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

