捷運站外高喊「我有槍」搶警棍害1警受傷 35歲男火速遭起訴

邱姓男子2025年12月20日在三民高中捷運站外高喊「我有槍」，當場遭警方逮捕，並於6日被起訴。（圖／翻攝畫面）

台北市2025年12月19日隨機攻擊導致人心惶惶，新北市35歲邱姓男子則疑似有心模仿，同月20日在三民高中捷運站外高喊「我有槍」，還搶奪趕來員警警棍，導致1警受傷，邱男遭逮捕並聲押獲准，新北地檢署6日偵結，依刑法第151條恐嚇公眾、同法第135條第1項妨害公務、同法第277條第1項傷害等罪，向法院提起公訴。

據了解，蘆洲所警員陳志瑋、鄭明珠當日10時至12時擔服巡邏勤務，上午10時許行經三民路捷運站出口外，發現邱男於捷運站出口外大聲吼叫「我有槍」，並朝三民高中捷運站二號出口方向移動。考量近期北捷恐攻事件，恐引發民眾恐慌並危害公共安全，員警遂立即上前實施盤查。

盤查過程中，邱嫌情緒激動、拒不配合，員警遂持警棍警戒並要求配合，惟邱嫌突伸手搶奪員警警棍，員警當場依法將其逮捕，犯嫌被依恐嚇公眾、妨害公務送辦，檢方則聲押獲准。

新北地檢署6日偵結，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、同法第135條第1項妨害公務、同法第277條第1項傷害等罪，向法院提起公訴。

新北地檢署表示，去年底發生台北車站攻擊事件後，業已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效，近日偵辦多起危害公眾安全之暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

