捷運站多了香水販賣機！「噴一次30元」 網讚：約會前的臨時救星

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

香水也能用販賣機買？近日，有網友分享，台北捷運站內出現一台「香水販賣機」，主打香氛品牌Le Labo、JO MALONE等，新奇模式迅速在社群掀起熱議，不少網友直呼是「約會前的臨時救星」，貼文一出，引起大批粉絲熱議。

香水也能用販賣機買？近日，有網友分享，台北捷運站內出現一台「香水販賣機」。（圖／＠official_tricent）

一名網友近日在社群平台Threads分享，Le Labo竟然在捷運站設置香水販賣機，引發熱烈討論。從畫面可見，機台內陳列多款Le Labo經典香氛，主打一次噴灑僅需30元，讓民眾能在通勤途中輕鬆體驗高端小眾香水， 原PO更笑稱，這樣的設計「好適合約會前臨時抱佛腳」，不用進專櫃、也不必一次花大錢，就能快速補香。

貼文曝光後，引發網友兩極反應，有網友認為，「這價錢很正常吧？香水成本本來就是花在行銷包裝與調香，那些液體相對不值錢」、「噴那麼大一下30塊！！！這是可以原地轉圈然後從頭到腳香噴噴的一下！很划算欸，這樣就可以測試喜歡什麼味道」、「太讚了吧！花30元就不用靠櫃被冰，想試試看」。

不過也有人認為，「沒帶香水直接去康是美或屈臣氏買一隻針管不就好了，噴這個30塊的超級浪費錢！」、「如果很喜歡建議直衝買一罐欸，販賣機不會比較便宜‍」、「一下30塊可能都算貴了，分裝香就算只有1ml都可以噴很久」。

還有人好奇花30塊噴的是不是正版香水，對此，廠商回覆表示：「機台內所提供的所有香氛產品，都是採取嚴格採購標準～國際品牌透過台灣正規代理商採購；而台灣在地品牌則是原廠直接簽約授權上架。 每一滴香水都有有明確進貨憑證與來源證明。」

