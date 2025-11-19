捷運站天花板、通風口發霉積灰！議員批驗清潔不足 北捷回應了

市議員王欣儀近日接到民眾檢舉，忠孝復興、忠孝新生等高人流的轉乘大站，其天花板和通風口「烏漆麻黑」，不僅灰塵厚重、板材泛黑，還嚴重發霉。圖為忠孝新生站。（圖／台北市議員王欣儀研究室提供）

民眾在搭乘台北捷運時，對其乾淨程度都留下深刻印象。豈料，市議員王欣儀近日接到民眾檢舉，忠孝復興、忠孝新生等高人流的轉乘大站，其天花板和通風口「烏漆麻黑」，不僅灰塵厚重、板材泛黑，還嚴重發霉，批每月例行及年度清潔作業落實不完全，且沒有拍照記錄，難以檢視清潔成效，要求北捷提出改善計畫。台北捷運公司19日回應，將加強清潔，並拍攝照片作為精進標準。

王欣儀指出，依北捷資料，天花板與通風口是委外清潔，依合約原訂位置較低的天花板與通風口採每月清潔1次，今年4月起更下修為每2個月1次，且維護標準是「擦拭後表面潔淨無灰塵」，但近日有民眾檢舉，忠孝復興站與忠孝新生站等板南線高人流的轉乘大站，天花板、通風口板材大面積泛黑、灰塵嚴重堆積結塊，甚至發霉，燈具金屬框也布滿灰塵，與北捷宣稱的定期清潔標準明顯不符。

她指出，部分較高的天花板與通風口區域則屬於需搭鷹架的年度清潔項目，北捷表示「1年清1次」即可，但上次清潔驗收是去年10月，今年要到11月25、26日才實施，期間已超過1年未清，她認為針對每年分別有3500萬、2700萬人次進出的忠孝復興、忠孝新生等轉乘大站，應要隨時掌握髒污累積速度，並提前安排維護、增加清潔次數，不應放任污垢越積越厚，顯示北捷公司對清潔周期與品質掌控明顯不足。

王欣儀強調，天花板與通風口的髒污不僅影響觀感，同時可能造成空調效能下降能耗增加，也涉及多重風險，包括灰塵堆積恐在電線短路時助燃，以及黴菌與粉塵可能影響乘客健康。

王欣儀進一步指出，北捷公司承認此類清潔作業因不會影響列車行駛營運，因此沒有清潔工單，也沒有清潔前、後照片可對比，驗收僅以表單為依據，她質疑在缺乏任何佐證資料的情況下，北捷難以確認廠商是否確實履約，驗收機制恐已流於形式，而在無法證明施作的前提下仍照付費用，這些支出究竟流向何處，是否存在外界擔憂的弊案問題。

王欣儀要求，北捷全面盤點各站天花板與通風口的清潔狀況，並優先改善高人流大站，同時提出具體改善計畫與時程。此外，也應檢討並強化外包廠商履約稽核制度，提高現場查驗比例，並強制要求清潔前後拍照存證，以確保清潔作業確實落實。

北捷昨回應，每月排程清潔作業，都有驗收紀錄備查，未來將納入清潔前後照片以作為精進標準。

至於年度清潔項目，北捷總經理黃清信則表示，部分年度清潔區域確實有明顯髒污，與材質問題、金屬易生鏽有關，將檢討並研議改善材質，將依排程於11月底清潔，強調並無圖利問題。

