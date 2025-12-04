捷運站急上廁所別刷卡！官方提供「廁所票」 眾人喊長知識

近日有民眾到捷運站刷卡進站上廁所，事後被站務人員提醒，可以索取「廁所票」。（示意圖／台北捷運官網）

台北捷運路網範圍涵蓋台北市及新北市，是雙北居民與國外旅客最常使用的大眾運輸交通工具之一。近日有非台北人的民眾透露，某次尿急到捷運站刷卡進站上廁所，出站被站務提醒可以找他們拿「廁所票」，意外引發討論，有不少人直呼長知識。

有一名民眾日前在社群平台Threads發文表示，他因為想上廁所，到捷運站發現廁所在站內，於是刷卡進入站內使用，用完後找站務人員表示要人工出站，沒想到被對方提醒，下次可以先找他們拿「廁所票」，這讓他忍不住感慨，「只剩我不知道嗎？」

貼文一出，底下意外引發熱烈討論，「單純想借廁所可以跟詢問出說，你刷卡進去要出站，他們反而還要幫你調整悠遊卡才讓你出去」、「記得台鐵也有類似廁所票，在新竹站使用過」、「悠遊卡扣0元更改進出碼要寫入原因，因此製作通行票比較快，還可以由閘門電腦管控進出時間、是否跨站等」、「原來還有廁所票，我以前都花20元，長知識了」。

網友提到的廁所票，就是北捷提供有臨時需求的人能使用的「臨時通行票」。（圖／翻攝自臉書／台北捷運 Metro Taipei）

關於到底有沒有「廁所票」這件事，台北捷運其實就曾在官網和官方臉書宣導，民眾有臨時需求，像是借用站內付費區的廁所、通行付費區的通道和使用站內的商業設備，都可以到詢問處和站務人員說一聲，就能免費拿取「臨時通行票」；但北捷也提醒，臨時通行票不能拿來搭車。

