捷運站手扶梯疑被掀裙 24歲男涉偷拍送辦

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

機捷A3新北產業園區站，傳出有偷拍狼，在手扶梯囂張的掀裙拍照。新北市新莊警分局表示，昨（21）日下午1時許，接獲通報在新莊區五工路一帶的A3新北產業園區站手扶梯，1名女子指控24歲李姓男子，搭手扶梯時，竟企圖掀起她的裙子偷拍。女子察覺李男異常行為大聲喝止，李男轉頭奔跑離開。但不久後竟又自行返回，還強調自己沒有偷拍。員警到檢視李男手機，未發現偷拍影像，訊後仍依妨害秘密及性騷擾防治法等罪嫌，移送偵辦。

新北市交通警察大隊表示，女子報案後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理。員警到場後當場逮捕李姓男子，也立即檢視他的手機。但初步清查，未發現報案女子或其他乘客的私密影像。全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法等罪名，移交新莊警分局接續偵辦。

警方表示，由於女子已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私、不實性影像、妨害秘密等罪嫌。新莊警分局頭前派出所員警，已協助製作女子報案筆錄、開立報案證明，並依職權完成婦幼性騷擾通報及性影像通報，同時查扣李嫌使用的手機，並製作犯嫌筆錄。至於性騷擾申訴部分，員警將完成相關調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。

警方呼籲，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍、尾隨或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打110報案。警方將在第一時間趕赴現場處置，同時提醒民眾避免單獨與嫌疑人發生衝突，以維護自身安全。

交通大隊則表示，各捷運分隊將持續強化站體與車廂巡邏，並不定期對站內設備實施反偷拍偵測，以積極預防類似案件，確保民眾乘車安全。

照片來源：新北市警方提供

