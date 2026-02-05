捷運站攻擊演練簡訊沒標「演練」 新北消防局：加強訊息複核機制

雙北在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。(記者王藝菘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北今(5)日下午在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站舉辦第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，但新北市發布第一則細胞簡訊未有標註「演練」，造成民眾恐慌誤以為真有治安事件發生，新北市消防局指出，第一則簡訊未明確標註，隨即發布第二則簡訊標註「演練」，針對首則訊息造成民眾虛驚，消防局未來將加強訊息複核機制，以保演練訊息確實傳達。

消防局說，為配合捷運三重國小站「重大治安事件實兵演練」，昨(4)日已透過社群媒體加強宣導提醒民眾演練訊息，也已請台北捷運公司於捷運站及列車內加強廣播宣導，提醒民眾演練時段請勿驚慌，未來將加強同仁訓練與訊息複核。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷危安攻擊模擬演練 雙北聯手檢測橫向聯繫、實質應變

雙北跨域演練捷運無差別攻擊應變 快速部署、通訊整合

台中蒸餃店驚傳喋血！凶嫌當母親面前失控猛刺男客 警漏夜逮人

三度鞠躬道歉 劉向婕哽咽曝訴請離婚中

