捷運站新增「約會救星」販賣機！每次30元 設置點曝光

噴香水已成為日常儀式，一名網友在台北捷運站內發現新設置的香水機，每次30元，有9種品牌與香味供選擇，讓他直呼「好適合約會前臨時抱佛腳」，貼文曝光後，有網友整理出機台位置，目前僅設置在國父紀念館、東門站、民權西路、中正紀念堂與台北車站等5站；設置機台的廠商也強調，香水皆透過正規代理商取得，可安心使用。

原PO近日於Threads發文指出，在台北捷運東門站內發現新設置的香水機，每次價格30元，有多達9種品牌、味道的香氛可選，「好適合約會前臨時抱佛腳」。

貼文引起6.2萬人按讚，有網友列出捷運站香水機位置，包括國父紀念館站往出口2通道、東門站往4、5出口、民權西路站往出口1方向、中正紀念堂站出口6通道對面，以及台北車站18號店舖，空間靠近M3出口。

其他網友則說，「真的是約會救星，30元很便宜」、「那我去機器旁等別人投錢，也能順便吸到香味」、「太讚了，花30元就可聞到味道，也不用靠櫃省去尷尬，想試試看」、「發明這個的人真是天才，30元就能噴香水」。

也有人好奇香水來源是否為正版，對此廠商回應，機台內提供的所有香氛產品皆經嚴格採購，進口品牌均透過台灣正規代理商取得，台灣在地品牌則由原廠直接授權上架，香水皆有明確進貨憑證及來源證明，可安心使用。

