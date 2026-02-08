社會中心／吳玟誼 鄭國陽 新北報導

環狀捷運站旁大淹水！〝新北產業園區站〞附近，正在進行〝天橋工程基樁作業〞，結果不慎挖破自來水管線，導致馬路大淹水，交通大打結，只剩下一個車道可通行，汽、機車全塞在一起，包括工務局、自來水公司都緊急來搶修，預計最快明早恢復，但明天就是上班日，產業園區的交通也成了大考驗。

馬路上突然淹大水，原本的兩線道，幾乎都快看不見，馬路變成小黃河，讓民眾看了超傻眼。

原來又是自來水管線被挖破了，大水就像噴泉一樣，不斷流到路面上，交通嚴重受影響，只剩下一線道，汽車、機車全塞在一起，員警趕緊來指揮交通。

捷運站旁大淹水! 天橋地基"自來水管遭挖斷"剩1車道通行。（圖／民視新聞）相關單位緊急趕到，掀開人孔蓋，爬到地底下，趕緊將水閥關緊，不過，由於挖破的管徑實在太大了，短時間內，還無法完全止住。

破管的地點就位在新北產業園區附近，影響用戶約一萬戶，只能先減壓供水，緊急搶修。

捷運站旁大淹水! 天橋地基"自來水管遭挖斷"剩1車道通行。（圖／民視新聞）這是養工處的"人行天橋新建工程"，8號早上11點多，施工單位正在進行基樁作業時，誤挖管徑約500mm自來水管線，但怎麼會誤挖，市府表示是"資訊落差"。

相關疏失後續得好好釐清，但大家更關心的是，周一就是上班日了，產業園區交通該怎麼辦，一時疏忽，挖破管線，也讓產業園區附近的供水、交通，大受影響。

