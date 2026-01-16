捷運站男「全身包緊」直盯人群 警盤查「是通緝犯」

男子全身包緊緊，外套、帽子、口罩，看著人群發呆。（圖／東森新聞）





1219隨機殺人案後，至今已過一段時間，但警方持續針對捷運站周遭及人潮聚集點巡邏盤查。日前就在忠孝復興站和東區地下街，查到兩名男子行跡可疑，一查都是通緝犯。

捷運站裡，男子全身包緊緊，外套、帽子、口罩，看著人群發呆，員警巡邏察覺有異，上前盤查。

員警vs.竊盜通緝犯：「你有案件沒有去欸，等一下跟我們回去一下。」一查身分，是名62歲通緝犯。員警日前針對捷運站周邊及交通節點加強巡邏與盤查，查獲到的不只這一人。

員警vs.詐欺通緝犯：「身分證號報一下，現在捷運非常時期，我們都會來巡邏。」東區地下街，男子坐著，手機還在充電，一查也是通緝犯，馬上就被帶回。

經過1219張文隨機殺人案，各個人潮聚集處，只要有任何可疑，警方都不敢大意。

