捷運站異業合作販賣機啥都賣 試營運 大牌香水甜甜價

北捷近年來積極與異業結合，開放業者把販賣機放置在車站閒置空間，將人流變商機。先前推出的手搖飲販賣機、拉麵販賣機，都頗受好評。這次有業者推出香水販賣機，不是賣一瓶一瓶的香水，而是讓旅客，用銅板價，噴香水！試營運階段已經收穫好評！

民視新聞記者孟嘉美：「出門忘記噴香水沒關係，只要出捷運站找到這個販賣機，就能夠用銅板價，換來全身香噴噴。」

九瓶香水，一字排開，LELABO、JOMALONE，通通任君挑選！一瓶數千元的香水大牌，現在只要30塊，就能輕鬆穿上身。

民眾：「我自己還滿常忘記噴香水，就是而且我也不會把香水帶出門，其實如果今天有約會，或是要出門的話，就我覺得可以，而且30塊真的蠻便宜的。」

民眾：「很方便，可以補一下香水，出門補一下。」

CP值高，不論是約會抱佛腳，或只是單純來試香，民眾反應熱絡，超乎預期。業者也掛保證，所有香水都有完整進貨證明。試營運期間，台北5台機器，全放在兩線交會大站。捷運帶來人流，車站閒置空地，擺上一台販賣機，就有大大商機。





手搖杯、熱騰騰的拉麵，投幣後現點現做。西門站，年輕族群多，飲食販賣機，搶先進駐；高檔消費雲集的信義區，101站，則出現鑽戒販賣機，價格從2千到4萬不等，不定時補貨，戒圍太小還能拿去實體店面改，售後服務，不打折扣。

品牌再造學院院長王福闓：「便利商機，消費者能夠更及時的購買到，他需求的一個產品，體驗行銷，消費者他也會透過，像這樣的販賣機，他會覺得自己有跟上時事。」





台北捷運異業結合，屢創佳績，讓站點空間，創造出最大價值。

