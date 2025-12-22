捷運站高喊「我有槍」又害警受傷 蘆洲男遭羈押

新北市 / 綜合報導

台北車站和捷運中山站外，19日發生隨機傷人案。而20日在捷運三民高中站一號出口外，竟然有一名男子，高喊我有槍，隨後快步往二號出口方向移動。警方上前盤查，男子不但不配合，還作勢要攻擊員警。警方逮捕他之後移送地檢署偵辦，而新北地檢也將 邱姓男子依恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪則，向法院聲請羈押獲准。

員警說：「後退，後退，後退，趴下，趴下，幹什麼。」穿著深藍色外套的男子，情緒相當激動，員警要他後退，他不但不理會，手一邊指著員警一邊大聲回話，眼看男子情緒越來越失控，員警抓準時機立刻撲上前，將人壓制在地。

誇張行徑，就發生在20日早上10點多，新北市蘆洲，被壓制的是一名35歲邱姓男子，當時他在三民高中捷運出口外，大聲吼叫說自己有槍，接著朝捷運站二號出口方向移動。

由於北捷19日，才發生重大攻擊事件，警方不敢大意，持警棍警戒要求男子配合盤查，過程中，男子甚至作勢要攻擊員警，導致一名員警左手肘挫傷、右手掌撕裂傷，還好沒有生命危險。

新北市警蘆洲分局蘆洲派出所警員陳志瑋說：「我們在扭打的時候，他趁隙想要把我的警棍抽走，他一抽走之後，我就馬上拔辣椒水對他進行壓制。」

警方上緊發條維護公共安全，對於任何威脅言行不敢輕忽，就怕北捷攻擊事件再次上演，而經過偵辦，昨（21）日新北地檢署表示，邱姓男子涉及，恐嚇公眾妨害公務傷害等罪嫌，目前已經向法院聲請羈押獲准，將嚴查速辦，絕不寬待任何暴力行為。

