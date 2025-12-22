捷運系統收恐嚇 台中警升維安加強戒備

（中央社記者趙麗妍台中22日電）捷運系統收恐嚇炸彈預告。台中市捷運警察隊今天表示，經查為境外IP來自柬埔寨，目前升維安預防性勤務，不間斷站體月台警戒、隨車車廂巡視，站務與保全加密巡檢頻率。

警方採不間斷「站體月台警戒」守望與「隨車車廂巡視」；中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率。依據台中捷運警察隊「處理捷運恐嚇郵件或爆裂物作業程序」，採取預防性勤務作為重點。

捷運公司及110系統沿線分局巡邏加強警戒。針對台中捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；通報中捷公司站務、保全、清潔人員共同加強列車及車站檢查。結合轄區警力移動式巡查，中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月台、列車有無可疑狀況。

台鐵松竹站、大慶站、新烏日站部分，鐵路警察局提高見警率，現場持長槍執勤戒備，並強化聯防機制、快速通報及反應。針對各個車站加強巡檢，並與台中市政府警察局烏日分局及三分局聯合會哨巡檢。（編輯：李淑華）1141222