捷運系統收炸彈預告 北捷加強各場站巡檢

（中央社記者楊淑閔、黃麗芸台北22日電）有民眾預告今天下午將在捷運系統內放置炸彈。台北捷運公司說，已通告全線各場站加強巡檢；北市捷運警察隊表示，加強搜索巡查月台、大廳、廁所、車廂等有無可疑物品或人士。

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，引發全國關注。

就在隨機攻擊案後，台鐵今天上午指出，昨天晚間10時40分接獲維安通報資訊，有民眾預告，今天下午1時30分將放置炸彈於捷運系統內並引爆。

廣告 廣告

台北捷運公司說，凡接獲任何危安通報，行控中心都會立即通告全線各場站加強巡檢，留意可疑人事物，如有發現立即通報，各列車也會在終端站折返加強巡檢。

台北市政府警察局捷運警察隊表示，獲報後即刻通報各外勤單位，持續加強會同站務、保全聯巡，針對與捷運站體月台、大廳、廁所、車廂等，加強搜索巡查有無可疑物品或人士，並要求勤務同仁提高警覺及加強防範。

捷運警察隊說，針對12處重要轉乘站，運用警政署及警察局支援警力加強維安，並編排專責小組實施巡檢。（編輯：黃名璽）1141222