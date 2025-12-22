捷運系統收炸彈預告 高雄警方聯合巡檢未發現異常

（中央社記者張已亷高雄22日電）台鐵昨天晚上獲報，有民眾預告今天下午將在捷運系統內放置炸彈並引爆，對此，鐵路警察局高雄分局及高雄捷運警察隊等單位實施聯合巡檢，目前均未發現可疑人員及物品。

台鐵今天上午指出，昨天晚上10時40分許接獲維安通報資訊，有民眾預告，今天下午1時30分將放置炸彈於捷運系統內並引爆。

鐵路警察局高雄分局今天說明，針對台鐵岡山、橋頭、新左營、高雄等共構點，與台鐵公司及保全實施聯合巡檢，增派計8名警力，相較平常增加4名警力，另外，員警在巡檢裝備上配長槍及手槍，均實彈，並增加偵檢器材。

鐵路警察局高雄分局表示，經實施站區及列車安全巡檢，目前均未發現可疑人員及物品。警方會持續加強聯合巡檢，並與高雄市政府警察局等相關單位橫向聯防。

高雄捷運警察隊指出，已配合高雄捷運公司人員及保全，於共構重要轉運站派員守望並加強警組巡邏密度，另外，要求各巡邏警組針對各站體內垃圾桶、廁所及置物櫃等隱密處加強搜尋。

高雄捷運警察隊表示，今天加上保安警察第五總隊支援警力，約50多人投入勤務，目前未發現任何可疑人、事、物。（編輯：李淑華）1141222