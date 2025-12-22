捷運系統收「炸彈預告」恐嚇 北捷：加強全線各站巡檢

北市發生隨機攻擊案，震驚社會大眾，沒想到又有民眾預告將於今（22日）下午1時30分於捷運系統引爆炸彈，台鐵將針對有捷運系統的共構車站進行全面戒備。北捷也回應，行控中心均立即會通告全線各場站加強巡檢。

民眾揚言要在捷運系統 引爆炸彈， 北捷通告全線各場站加強巡檢。（資料圖／台北捷運公司提供）

昨晚有網友在社群平台threads上發文，揚言今天下午1時30分要在北捷系統內引爆炸彈，自從發生張文隨機殺人事件後，相關模仿貼文及留言陸續出現，導致民眾人心惶惶。

對此，北捷強調，只要接獲任何危安通報，行控中心都會立即告知全線各場站人員，留意可疑人事物，並加強巡檢。

民眾預告將在捷運系統放炸彈，台鐵將在全台有共構的車站全面戒備。（圖／鐵路警察提供）

台鐵公司行控中心稍早經主動與鐵警勤務中心聯繫確認後，已針對與捷運系統共站之台鐵車站（包括松山站、南港站、台北站、板橋站、松竹站、新烏日站、大慶站、新左營站），依據災害事故應變處理須知與通報作業要點，通知上述相關車站，請提高警覺，並與鐵警及地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

