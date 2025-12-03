捷運綠廊 獲台北設計獎

「捷運綠廊串連人行動線（士林－劍潭站）更新工程」，成為本屆城市公共空間類最受矚目的亮點之一。（台北市公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市公園處三日表示，二０二五台北設計獎吸引國內外設計界高度關注，頒獎典禮日前舉行，其中「捷運綠廊串連人行動線（士林─劍潭站）更新工程」以作品《Weaving Memories Through Mountains and Rivers–A Green Corridor Linking Shilin and Jiantan MRT Stations》榮獲評審團推薦獎，成為本屆城市公共空間類最受矚目的亮點之一。

獲獎作品由工務局公園處、境觀設計公司及安宏營造三方通力合作完成，透過完善的跨部門協作模式，整合規劃、設計與施工能量。以「驛×憶×藝」為主題，將捷運士林站至劍潭站之間的橋下空間轉化為兼具休憩、展演與文化敘事的綠色廊道。

工程更新重點包括調整機車停車位、拆除封閉圍牆、增設夜間照明、重新配置植栽，打造開放、明亮且具安全感的人本友善空間，提升步行品質與空間使用效益。此次綠廊更新工程不僅改善步行動線，更將地方歷史與文化元素融入公共空間設計，讓居民與旅客在日常生活中感受士林獨有的城市記憶。

「捷運綠廊串連人行動線（士林─劍潭站）更新工程」不僅改善行走動線，更透過光影設計、景觀配置與文化敘事，塑造多功能公共空間。市民在綠廊間漫步，可同時感受光影、地景與文化記憶交織的層次體驗。