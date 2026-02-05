捷運綠線延伸中壢機電標5度流標，民代要求重大工程管考

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運綠線延伸中壢段機電標統包案5度流標，民進黨市議員許家睿在議會臨時會質詢要求市府智慧城鄉發展委員會主委廖修武針對重大、重要工程做好管考工作；捷運工程局目前辦理第6次招標，局長劉慶豐表示，雖然捷運綠線有擴充條款，但以10年前的價格，廠商根本不願意接受，協談3次沒有結果，才上網招標。

劉慶豐說，捷運綠線延伸中壢段工程經費都是在10年前定案，如今物價飛漲，根本沒有人要來投標，但招標的程序還是要進行，否則同仁會被審計處等單位約談，用原來的價格招標，流標多次後才能按照物價進行檢討。

許家睿認為，近年來因為物價問題，重大工程流標情形相當嚴重，部分重要工程雖然未達重大工程標準，也要求智發會建立一套完整管考制度，對此，廖修武允諾會檢討；議員魏筠也表示，重大工程流標已變成常態，希望市府掌握狀況，不要因一再流標而影響建設。

