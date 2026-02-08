捷運縱火嫌犯身分曝！曾世源為反重劃自救會會長 曾悲嘆「被趕走就無家可歸」

北捷縱火嫌犯身分為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長曾世源，供稱是為了土地問題才憤而縱火。翻攝畫面

台北捷運今（8日）接連發生縱火事件，涉嫌犯案的72歲曾姓男子身分曝光，為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長曾世源。過去他長年為土地徵收與自辦重劃問題北上陳情，多次公開指控重劃制度不公，更曾直言「如果再被趕走，我就沒有地方可以去了」，如今卻因涉嫌在捷運站縱火引發社會震撼。

根據《菱傳媒》過去報導，台中市神岡區大夫第自辦市地重劃案爭議纏訟多年，自救會於2014年成立，至今仍有數十戶地主堅決反對加入重劃。曾世源多次痛批，土地早年配合政府都市計畫道路拓寬已遭徵收，如今又被納入自辦市地重劃，「就像一隻牛被剝兩層皮」，不僅居住權岌岌可危，還得長期承受訴訟與壓力。

警消在捷運站縱火現場，發現陳情書瞭解嫌份身分及初步動機。翻攝畫面

曾世源今年72歲，早年是神岡地區少數考上台大的學生，畢業於台大外文系後赴日留學，返台後從事英、日語及圍棋教學，並編譯多本圍棋書籍。他指出，重劃會成立後，透過人頭地主掌握主導權，要求地主強制參與重劃，不配合者即面臨恐嚇、提告甚至夜間騷擾，自救會成員長期陷入「不是走法院，就是擔心被拆屋」的恐慌中。

自救會成員表示，目前不同意重劃的地主約有五十戶，其中不少人土地面積在歷次徵收後已大幅縮水，若再依重劃比例分配，恐連合法建築面積都不符，被迫賣地或另籌資金購地。有住戶直言，重劃後帳面上土地價值雖提高，但實際分回比例不足，根本無力重建家園，「好處都被大地主、開發方拿走」。

曾世源在善導寺廁所焚燒稻草後，一旁還有散落的陳情書。翻攝畫面

曾世源本人過去受訪時更曾悲嘆，早年因道路拓寬徵收，住家面積已只剩原本的一半，若再被要求拆屋還地，「我就真的無家可歸，只能跟他拚下去」。相關陳情書也曾送交台中市政府，主張該區並非都市計畫指定必須實施市地重劃區域，欠缺公益性，要求將反對地主排除於重劃範圍之外。

如今，這名長期高舉「土地正義」旗幟、四處陳情的自救會會長，卻因涉嫌縱火危害公共安全遭警方逮捕，案件動機與是否與陳情壓力有關，仍待警方進一步釐清。警方強調，任何訴求都不應以危害公共安全方式表達，相關行為已涉及公共危險罪嫌，將依法究辦。



