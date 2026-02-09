即時中心／顏一軒、許雯絜報導

台北捷運大安森林公園站、善導寺站昨（8）日接連遭一名從台中市北上的7旬曾姓老翁縱火，警方於獲報後3小時內火速逮人，曾男今（9）日上午已被移送北檢複訊。對此，台北市長蔣萬安表示，近期3次的強化維安演練，充分展現具體成果。





今早9時30分，蔣萬安在台北市政府發言人李政軒、研考會主委殷瑋等人的陪同下，前往南港區行政中心，出席「市長與里長有約」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

蔣萬安說，他要特別肯定包括警察局、消防局、捷運公司等單位，昨天第一時間緊急的應變處理，意即第一時間啟動聯防機制、鎖定嫌犯，並在3小時內即刻逮捕嫌犯到案，所以近期的3次強化維安演練，確實提升整體的維安應變，也充分展現具體成果。

另，關於身兼中職會長的立委蔡其昌喊話「大巨蛋為棒球而生」，未來是否可增加場次一事，蔣萬安則透露，體育局有向他進行回報，而大巨蛋這次的預排場次比去年多，週末場次也沒變少。





原文出處：快新聞／捷運縱火犯3小時內落網 蔣萬安：3次強化維安演練展現成果

