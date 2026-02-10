捷運老翁持刀竟是烏龍！52歲女疑亂報案 遭誣告罪送辦

北捷松山新店線新店站9日晚間傳出民眾持刀，但警方查無可疑對象，報案民眾則含糊其辭，也不願配合指認，遭到警方依誣告罪送辦。（翻攝畫面）

台北捷運新店站9日晚間傳出「老翁持刀」警訊，一度引發乘客恐慌。警方獲報後立即派出快打警力趕抵現場，全面調閱捷運站及車廂監視器，卻未發現任何符合描述的可疑對象。警方循線找到報案女子後，才發現整起事件疑似為烏龍一場，依涉誣告罪將該女送辦。

新北市警局新店分局指出，晚間7時許接獲北捷行控中心通報，稱有民眾指稱在新店站看到一名老伯伯攜帶小刀。警方不敢大意，立即部署警力展開搜索，同步查看站內、月台及車廂影像。經過多次比對，均未找到疑似持刀者。

警方成立專案小組追查報案來源，於晚間11時許找到52歲的吳姓女子。警方表示，吳女在說明案情時語焉不詳、前後說法不一，面對警方要求指認也拒絕配合，行為令人懷疑報案內容真實性。專案小組研判吳女涉嫌謊報案件，造成社會不必要的恐慌。

警方在警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌，將吳女函送台北地檢署偵辦。新店分局強調，報案必須基於事實，民眾切勿散播或捏造不實訊息，以免浪費公共資源並觸法受罰。

