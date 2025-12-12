捷運聯開案簽約 郭建盟現身見證科技產業跨出重要一步
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員郭建盟十二日參加捷運黃線Y15聯開案簽約典禮，見證高雄科技產業跨出重要一步。
郭建盟強調，高雄正持續往前走，不只是產業升級，更要打造宜居城市與優質生活圈。很榮幸參與這場具有里程碑意義的聯開案簽約，一起為高雄的未來努力。
郭建盟表示，這次 Y15 聯開案由高雄市政府與鴻海攜手打造，將引入 AI、AR/VR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車、數位健康等關鍵產業，加速高雄邁向「亞洲矽谷2.0 科技總部」。
他指出，高雄近年積極推動產業升級，吸引IBM、AWS、NVIDIA、微軟等三百四十家企業進駐，累計投資超過三百六十六億元，創造五千七百個以上的就業機會。簽約的 Y15，更將帶來額外上看二百億元產值，市府也將投入六十三億元完善捷運建設與周邊服務。
郭建盟提到，Y15 聯開基地共一點一公頃，緊鄰亞洲新灣區與高雄港，未來將打造智慧科技聚落、複合式商辦空間、商場、餐廳、企業安家宅與公共服務設施，預估可再創造三千個工作機會，成為南台灣科技聚落的重要引擎。
郭建盟也說，現場也同步進行乳房 X光攝影巡迴車捐贈，由鴻海提供行動乳房檢查車，讓偏鄉婦女也能獲得更便利的健康檢查。
