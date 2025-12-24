捷運肉搏戰！阿伯不滿被踹 怒扯女乘客假髮

記者凌毓鈞、李昇峰／新北報導

捷運站內又發生糾紛！23日晚間6點一名男子從民權西路站上車，因為車內擁擠，跟一名女乘客沿路吵架爆發肢體衝突，男子不滿被拍照、踹膝蓋，怒扯下對方假髮，驚動車廂內的所有乘客，最後鬧到警方都來，雙方互告傷害。

北捷站內23日晚間6點發生乘車糾紛，雙方爆發肢體衝突。

男乘客：「妳幹嘛要拍我？妳幹嘛要拍我？」

女乘客：「你敢動我的手機試試看。」

男乘客：「你敢拍我？我有什麼不敢動？」

拿出手機要錄影蒐證，立刻被打下，畫面一陣晃動，瞬間變模糊。

男乘客：「不要動手，她先踢我的。」

女乘客：「他打我。」

男乘客：「我打妳？我幹嘛打妳？」

兩名乘客就在捷運車廂內爆發拉扯長達5分鐘，鬧到警方都來。

男乘客：「她照（相）我之後，我當然把她手機甩下來，甩在地上，甩在地上她又踹我一腳，都在車廂裡，她哇哇叫。」

記者凌毓鈞、李昇峰：「事發就在捷運三重國小站，除了捷警支援之外，對面就是警察局，因此派出所的同仁2分鐘內迅速到場支援。」

23日晚間6點多北捷發生乘車衝突，雙方爆發口角，男乘客不僅遭對方拍照、踹膝蓋，他怒反擊扯下女乘客的假髮。

衝突發生在23日晚間6點多，正值下班尖峰時段，男乘客從民權西路站上車後，因為擁擠沿路和女乘客爆發口角，不僅遭對方拍照、踹膝蓋，他怒反擊，扯下女乘客的假髮，雙方互告傷害。

三重分局長泰所所長郭成龍：「兩位當事人因下車問題發生口角，雙方在車廂內互相拉扯，經詢問雙方互控傷害。」

北捷剛發生隨機殺人案，任何風吹草動都讓通勤族恐慌，這回所幸只是旅客間單純爭吵衝突，但在捷運站內互毆動手的下場，最後都進到警局對簿公堂。

