捷運萬大樹林線工安事故 鋼管掉落砸車輛

透過行車紀錄器的畫面可以看到，吊掛鐵管的吊臂轉回工地裡面，義交放行車輛通行，結果鐵管突然掉落，一台轎車的車頭硬是被砸到，鐵管也斷成兩截，這是11日下午發生在新北的北捷萬大樹林線工程的工安意外，地點在樹林保安街、大安路口。

加油站目擊員工吳先生表示，「那個駕駛有稍微往右邊開一點，不然它就要砸到他的駕駛座，很恐怖呀，這如果下面的是機車的話，那個人就不在了。」

目擊民眾覺得很可怕，所幸這起意外沒有造成人員傷亡。實際來到案發現場，鐵管已經清除，圍籬重新架起，工地則停工接受調查，新北市捷運工程局將依契約開罰至少6萬。

廣告 廣告

新北捷運局副發言人陳儀蓉說，「已要求施工廠商負起一切的責任，開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討，另外關於車輛毀損部分，也要求廠商全權負責。」

政大勞工所名譽教授成之約表示，「重點還是在於那個在現場要入場開始工作前的相關講習，或者是相關的一些訓練，基本上是不是能夠落實，我覺得是很重要的。」

對於這起工安事故，學者認為，不管是一般的營建工地或是大範圍的捷運工程，施作前雇主應該針對工安項目對勞工進行教育訓練，加強勞工的相關意識，機械運用上更要專注操作，才能防止工安事故的發生。

更多公視新聞網報導

竹市虎林國小前轎車逆向衝撞 警在車內查獲1把道具槍

新北永和大樓疑遭閃電擊中 麵攤員工遭掉落水泥塊砸傷

