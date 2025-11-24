捷運萬大線一期突破 82%！全台唯一「站外換氣通風井」曝光，2027 通車倒數

台北市政府在 2025 年 11 月 20 釋出最新說明，備受雙北通勤族關注的捷運萬大線一期工程截至 2025 年 10 月底，整體施工進度已突破 82%！目前全線軌道正在加速鋪設，各站同步進入出入口、通道與站體裝修階段，朝著 2027 年完工通車目標穩定邁進。（首圖：台北市捷運工程局）

萬大線一期串聯中正紀念堂、萬華、中和、永和、土城等生活圈，通車後從中正紀念堂前往中和高中最快只需 約 14 分鐘，有望大幅紓解雙和地區長期通勤壅塞問題，也將補足台北捷運路網西南向的重要空缺。

廣告 廣告

萬大線一期全長約 9.5 公里，自中正紀念堂站沿南海路、西藏路、萬大路向南延伸，跨越果菜市場及新店溪後抵達中和、永和，再往南延至金城路，沿線共設 9 座地下車站，並於金城路北側設立具備維修、儲車、測試與營運管理全功能的 金城機廠。

目前 9 座車站均已完成開挖，正持續進行月台層、穿堂層與機電設備安裝。其中最受關注的亮點是永和永平國小站，該站擁有全台唯一的「採光通風井」，可以與站外空氣自然交換，不僅改善地下空間悶熱問題，也能引入自然光，提升站內通風品質，成為萬大線沿線最具特色的車站之一。

根據捷運工程局最新說明，萬大線沿線 18 條隧道已在 2024 年全數貫通，軌道鋪設工作持續推進中，後續將進入系統安裝、號誌測試、列車運轉模擬等階段，以加速通車前的整體驗證。

列車部署部分，萬大線規劃採購 19 列電聯車，目前已有 4 部列車正式抵台，正在金城機廠內進行手動駕駛測試、通訊系統測試與號誌監控整合。

北市捷運局表示，2025 年底前還將有 3 列列車到位，其餘列車則預計於 2026 年陸續抵達。金城機廠也同步引進來自義大利的新型平台吊車與大型平台車，未來將用於大型設備吊運與軌道維護，提升整體運輸與維修能力。

（本文資訊、圖源：台北市捷運工程局）

下方還有更多捷運萬大線一期的月台照片，歡迎點選閱讀：

看更多》

捷運萬大線一期施工進度逾 82%，周邊房市 3 大影響分析

捷運三鶯線 2025 年底前完工倒數！全線測試邁最後階段、頂埔站 2 分鐘完成轉乘