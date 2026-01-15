捷運藍沿線 將蓋3個停車場

配合藍線捷運開發需求，都發局變更沿線的立體停車場都市計畫示意圖。

台南捷運第一期藍線綜合規劃已獲中央核定，市府力拚今年底實質動工。同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區三處黃金地段停車場用地，以ＢＯＴ方式引入民間開發投資，都發局及時配合捷運藍線啟動都市計畫變更程序，日前辦理公開展覽作業，歡迎民眾提出意見。

都發局指出，近年來台南市產業與都市發展迅速，都市計畫區與市地重劃、區段徵收區的開發明顯帶來人口、住宅與產業蓬勃商機，市府自民國一０六年起配合行政院前瞻基礎建設計畫進行多處立體停車場闢建工程以因應地區日漸增加停車需求。本次三處停車場採促進民間參與公共建設方式（ＢＯＴ方式）進行招商開發，藉由政府、民間機構的協力合作，解決當地停車議題，並透過都市計畫變更土地使用分區管制增加附屬事業使用比例，以提升投資意願。

本案已於去年十二月二十二日在永康區及仁德區公所舉辦公開展覽說明會，公開展覽內容包含「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（調整創意設計園區計畫開發）（土地使用分區管制要點）（配合「停九」停車場用地開發）細部計畫案」、「變更永康六甲頂都市計畫（土地使用分區管制要點） （配合「停六」停車場用地開發)細部計畫案」及「變更仁德都市計畫（商二地區）（配合「停四」停車場用地開發）細部計畫案」等案。