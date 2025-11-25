捷運藍線周邊配套 成質詢焦點

捷運藍線預計明年動工，議員關心沿線場站、停車場，並希望能和成大南工合作開發場域共構。 （交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

交通成為議員自由發言最關心議題。捷運藍線預計明年動工，包括周邊建設進度、停車場和場站開發都是焦點。

黃肇輝指永康交流道車流量大，除爭取下交流道新分流閘道，平面道路標線調整與號誌配置更是關鍵，應檢討車種分流是否造成機慢車危險及車流混亂，另捷運藍線預計動工，沿線停6多功能停車場ＢＯＴ案，卻因三七五減租卡關，擔心影響開發，他也建議可與成大南工校方洽談，評估是否可提供靠近捷運站部分校地，為產學合作及捷運車站共構，帶動教育、研發與地方發展。

林冠維也指捷運開發後，永康中華路日後停車也面臨考驗，建議跨局處合作，整合永康中興里活動中心與停12、停13立體停車場興建案，也同時解決活動中心土地、停車、親子悠遊館等問題，且從土地到完工約需六年，剛好配合捷運時程，還可有友善人行空間，而祥合公園耗資興建全市最長溜滑梯，確有安全疑慮，另永康探索公園缺乏遊具，要求兩處都能設置兒童滑軌，並爭取經費進行周邊人行道整修。

副議長林志展則建議比照德國科隆市行人交通專員制度，設置「行人交通專責機制」，跨局處負責全市人行道改善、人本交通政策推動及跨局處協調機制，並具備實質規劃與審查權限。