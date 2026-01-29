捷運藍線設施用地都市計畫公開展覽前座談會 蒐集地方意見

▲捷運第一期藍線主變站用地(二仁段1084地號土地)將舉辦公開說明會蒐取民眾意見。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南捷運藍線114年10月21日獲行政院核定，目前正針對設施用地加緊辦理相關程序，其中一座變電站規劃利用仁德區台南機場旁的農業區土地，將辦理都市計畫變更，交通局訂於115年2月4日於仁德區成功里活動中心舉行都市計畫公開展覽前座談會，以瞭解土地所有權人及相關單位意見，歡迎各界參與。

市長黃偉哲表示，台南捷運第一期藍線力拚今（115）年底前動工，因此請交通局務必妥善向市民說明、溝通規劃內容，讓工程順利開展。因此交通局在本次啟動都市計畫法定程序前，特別辦理公開展覽前座談會，蒐集土地所有權人及各界意見，並滾動檢討本案都市計畫變更草案內容。

交通局局長王銘德表示，捷運第一期藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台1線佈設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，採全線高架單軌系統，未來也規劃與紅線串連，再沿台1線省道往南連接仁德、嘉南藥理大學地區。

局長王銘德指出，因捷運列車牽引、車站設備都需要電力，本次座談會所討論的用地係規劃為主變電站，該用地(二仁段1084地號土地)位於仁德(文賢地區)都市計畫區內農業區，靠近機場圍牆邊，現為蔗田及瓜田，現規劃變更為捷運系統用地並修正土地管制要點，該地點位置適中，未來設置主變電站可供應藍線所有車站、列車及其他設施所需轉供電力，也可兼顧未來捷運紅線之供電需求。

交通局表示，目前都市計畫變更尚於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會上提出，交通局都會納入規劃作業檢討，本次座談會將於115年2月4日下午2時30分假仁德區成功里活動中心1樓召開，相關資訊可至官網（臺南市政府交通局https://traffic.tainan.gov.tw/、臺南市捷運工程處https://traffic.tainan.gov.tw/rto/）下載參閱，歡迎民眾踴躍參加表達意見，如未能於會中表達，亦可將具體意見載明姓名、聯絡方式，於115年2月11日前以書面郵寄或傳真送至臺南市捷運工程處（地址：臺南市安平區永華路2段6號1樓、傳真：06-2958829）。(照片記者劉秋菊翻攝)