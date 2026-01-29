捷運藍線 變電站選址2/4座談

捷運藍線趕在年底前動工，交通局規劃於仁德區台南機場旁農業區土地設置變電站。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南捷運第一期藍線力拚今年底前動工，為讓工程順利開展，選址變電站位置。交通局說，啟動都市計畫法定程序前，舉辦公開展覽前座談會，蒐集土地所有權人及各界意見，並滾動檢討都市計畫變更草案內容，希望讓捷運工程能如期如質動工。

交通局表示，捷運藍線正針對設施用地加進行相關程序，其中一座變電站規劃，利用仁德區台南機場旁的農業區土地，將進行都市計畫變更，預計二月四日於仁德區成功里活動中心舉行都市計畫公開展覽前座談會，歡迎參與，了解土地所有權人及相關單位意見。

捷運第一期藍線路線北起台鐵大橋站，沿省道台一線布設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，採全線高架單軌系統，未來也規劃與紅線串聯，再沿台一線省道往南連接仁德、嘉南藥理大學地區。

交通局指出，因捷運列車牽引、車站設備都需電力，此次討論用地乃規劃為主變電站，該用地（二仁段１０８４地號土地）位於仁德都計區內農業區，靠近機場圍牆邊，現為蔗田及瓜田，地點位置適中，設置主變電站，可供應藍線所有車站、列車及其他設施所需轉供電力，並可兼顧未來捷運紅線供電需求。該都計變更尚屬草案階段，不便出席也可將意見送至捷運工程處。