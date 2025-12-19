捷運血案已4死！蔡詩芸悲痛：這個世界到底怎麼了？

北捷隨機攻擊事件奪命，蔡詩芸忍不住發聲。（圖／東森新聞、翻攝自蔡詩芸IG）





台北市今（19）日爆發一起隨機暴力傷人案件，一名27歲張姓男子在捷運台北車站、中山站沿路丟擲煙霧彈、持利器傷人，截至晚間10時30分，已釀成4死5傷的悲劇，案件震驚社會。對此，不少藝人也痛心發聲。

張姓男子犯案後，遭警方圍捕墜樓，送醫不治身亡。歌手蔡詩芸忍不住在社群平台發聲，「這個世界到底怎麼了？」而金曲台語歌王許富凱則是以黑底留下祈禱的符號，為逝者祈福，同時也盼傷者可以早日康復。

據了解，犯案男子為87年次、27歲的通緝犯張文，今年一月搬到北市中山區租房，犯案後警方到租屋處搜索，查出自製汽油彈，而張文被通緝的原因，國防部表示，「是因為搬家教召令收不到，沒去報到才被發布妨害兵役通緝」。

許富凱曬出祈禱的符號。（圖／翻攝自許富凱IG）

許富凱曬出祈禱的符號。（圖／翻攝自許富凱IG）



