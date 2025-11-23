捷運西門站車廂吵架失控 女乘客亮刀甩向男乘客「刀鋒距脖3公分」
台北捷運昨（22日）深夜23時許，西門站車廂內上演驚悚一幕，一名女子與男乘客因「踩到腳」爆發激烈口角，女子情緒失控，竟直接從包包掏出水果刀在車廂內揮舞，刀鋒一度逼近男子脖子僅3公分，嚇得周遭乘客紛紛尖叫退開，車廂氣氛瞬間變得異常緊張。
有網友拍下驚險畫面，影片中兩人劍拔弩張，女子揮刀、男子怒吼對嗆，周圍民眾急喊「不要吵了！」但雙方完全未理會。捷運抵達西門站後，捷警第一時間衝上車，將兩人隔開帶離現場，避免更大衝突。
警方事後了解，女子表示自己是被男乘客踩到腳才會爆氣，但她隨後竟從提包亮刀，已涉嫌恐嚇罪，遭依規定帶回偵辦，警方也查扣水果刀一把。所幸整起事件中無人受傷。
捷運公司則強調，乘客在捷運系統內亮刀屬重大安全事件，將依《大眾捷運法》第50條之1開罰，可處1萬元至100萬元罰鍰。
據拍攝民眾驚呼，當時車廂瞬間亂成一團，「那刀真的離他脖子超近！」整個過程驚險萬分，好在警方及時到場，才沒讓這起深夜驚魂釀成悲劇。
