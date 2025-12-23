捷運警力「有空窗」讓張文逃竄？ 北市捷警隊長坦言「人力有限」：責任我扛

台北捷運再度發生隨機攻擊，捷運警力人力不足再度成為焦點。李政龍攝



北捷再度發生隨機殺人案件，19日發生在北車、中山站的張文殺人案，有議員指稱當下不見捷警身影，疑似出現「空窗」，另外無線電通訊上似乎也出現問題。對此，北市警局捷警隊長廖洛育今天（12／23）坦言，面對每天北捷約200萬人流，但捷警僅203名，且年齡偏長，勤務確實很辛勞，「外界任何指責或要求，我一定負起相關的行政懲處以及必要的責任。」

廖洛育今天指出，無線電通訊問題，捷警使用捷運公司的無線電，另外跟轄區分局以與新北市政府警察局也都有建置，警用無線電在接到通報的時候都能做第一時間的轉報。廖洛育說，案件發生後通訊目前沒有太大的問題，但警察局使用的無線電是屬於美規、捷運公司使用的無線電是屬於歐規，因此整合上確實有一定的困難。

廣告 廣告

至於警力空窗問題，廖洛育指出，捷運警察隊目前負責的轄區範圍是雙北捷運一共117個站點配置警力203名，外勤同仁168名。考量到每天捷運系統的人流量都高達200萬以上，因此無法預判案件會發生在何時、何地或何處，只能以交錯編排勤務的方式，以期在案件發生在任何時地，捷警以最快的速度趕赴現場。

廖洛育坦言，隊上同仁年齡都偏大，多數將近屆齡，平均年齡高達46.75歲，勤務上確實相當辛勞，若外界對本案及本隊有任何指責或要求，本人身為捷運警察隊的隊長，一定會負起相關的行政懲處及必要的責任，不會逃避、勇於承擔。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%