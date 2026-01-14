捷運警官性侵女兒7年疑畏罪輕生 「全隊女警都遭殃」黑史曝光！涉性騷照升遷

53歲前捷運警察隊警官鄭男，長期性侵未成年的女兒7年，如今還爆出性騷女警。示意圖。（翻攝自pixabay）

53歲前捷運警察隊警官鄭男，長期性侵未成年的女兒7年、達348次，直到女兒上大學後才鼓起勇氣報案，全案才得以曝光，不過原訂今（14日）開庭，卻傳出鄭男11日在內湖住處輕生。如今再爆出案外案，鄭男另涉嫌性騷菜鳥女警遭吃案，過去黑史全遭起底。

惡警父性侵女兒長達7年遭求重刑？

檢警追查發現，曾任台北捷運警察隊代理分隊長的53歲鄭姓主管，自女兒13歲起以酒後失控為藉口性侵女兒長達7年、348次，甚至以「寶貝」等親暱稱呼迷惑女兒，以便混淆倫理界線，進一步掌控受害人的心理，全案曝光遭到士林地檢署起訴，並建請法院重判。

不過士林地院原定14日審理，鄭男卻在11日晚間被發現陳屍家中，初判無外力介入。如今卻也爆出案外案，鄭員擔任副主管期間，曾多次性騷擾菜鳥女警，不准女警改變髮型或剪短頭髮，甚至巡邏時僅排女警陪同，另外同期女警均被要求撰寫名稱為「我的副座」的作文。

全隊女警當成後宮？

另據《三立新聞》報導，有女警指控，鄭員經常假藉職權，要求女警到辦公室內密談，就連捷運警察隊舉辦自強活動，鄭員也要求新進女警同坐。此外，鄭員還要女警們輪流清潔辦公室，連女警寢室鑰匙都由鄭姓副主管保管，離譜的內部管理措施，都讓女警生活在恐懼之中。

鄭員除了騷擾女警外，2022年回任捷運警察一分隊擔任副分隊長期間，違紀遭檢舉卻反告同事，但離譜的是隊長考核評價「多次違反警紀、領導統御有待精進」、當年考績被主管報丙等，但鄭員仍可一路考績拿負評一路升官，甚至接下捷運警察隊最繁重、業管台北轉運站和紅藍線的捷運一分隊代理分隊長。

捷運警察隊包庇鄭員性騷女警多年醜聞？

隨著北市警局長李西河將於下週退休，而鄭員在案件尚未審結前疑似畏罪身亡，連帶外界關注的性侵、性騷、考核失真與人事包庇等爭議，引發外界質疑，至於捷運警察隊是否包庇鄭員性騷女警多年醜聞，迄今仍未解。

