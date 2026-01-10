捷運販賣機出奇招！鑽戒.手搖飲.香水什麼都能賣

台北市 / 綜合報導

近期有眼尖的網友發現，捷運出現越來越多販賣機，除了賣手搖飲、也可以買到鑽戒，甚至出現香水販賣機， 經過噴一次以 銅板價就能香噴噴，引起路過民眾以及網友的關注。行銷專家也表示，捷運帶來的人流和空間，創造出最大價值的便利商機，的確是利多。

記者吳任瑜說：「想要香香的出門，卻煩惱不知道，該噴什麼香水沒關係，現在捷運出現香水機，九種知名品牌的香水，全部被收這台機器裡。」選擇喜歡的品項，按鈕付款香氣四溢，擺在捷運站醒目的位置，引起不少民眾的好奇心，民眾說：「感覺可以體驗看看。」

民眾說：「還不錯，滿新穎的，之前沒有遇過這種販賣方式。」香水機在網路上引起討論，有人說出門要補香很方便，但同時也有人質疑是正版香水嗎，業者回應，機台內的所有香水，都是原廠商品，也都有完整的進貨證明與授權。

香水機成功引起關注，只是近期捷運空間，越來越多類似的行銷方式，機械手臂單獨忙個不停，從選料泡茶到做出成品，不到一分鐘的時間，手搖飲選項還不少，楊枝甘露泰奶烏龍茶咖啡都有，但捷運裡有販賣機不稀奇，這一台裡面居然有求婚鑽戒，還有對戒項鍊，價格從2000多到4萬多元都有。

部分款式甚至已經完售，行銷傳播認證協會理事長王福闓說：「所謂的一個便利商機，消費者能夠更即時的，購買到他需求的一個產品，第二個是所謂的體驗行銷，那第三個部分是，所謂的一個社交活動的行銷，消費者他也會透過，像這樣的販賣機，他會覺得自己跟上時事。」

利用捷運帶來的人流及可用空間，發揮創意製造話題，業者出奇招，希望把有限空間，創造出最大的價值。

