捷運車廂放炸彈13：30引爆？ 北、中、南共構大站警戒

張文事件後餘波盪漾，鐵警昨天（21）晚間接獲消息，有民眾揚言要在捷運車廂放炸彈，並且於下午一點半時引爆。當下立刻通知台鐵，由於恐攻訊息並沒有說是哪個捷運，因此周一全台南到北的共構大站，都加強警力戒備。新左營站員警更從四個變八個，雖然最後只是虛驚一場，但台鐵說，警戒狀態會持續，直到一切風平浪靜。

下午1點半時間到，台北車站，一如往常的繁忙，沒有爆裂聲響，只見大批員警，進出閘門，準備交接班。北捷嚴陣以待，不只因為張文事件餘波盪漾，更因為這一個！

周日深夜，有人PO文。張文是我兄弟，你們等著，已經在捷運車廂放好炸彈，預計周一下午1點半引爆。警方獲報，趕緊通報台鐵，台鐵立刻啟動加強安保作業。





民視新聞記者孟嘉美：「捷運系統有非常多的車站，都是跟台鐵來共構的，因此一旦車廂發生了危險，台鐵也是會被影響到。」

由於沒署名是哪個捷運被放炸彈，台鐵針對南到北的共構大站，出動大批警力。新左營站，車站警力翻倍，員警荷槍實彈上車，月台、候車大廳每個角落都不放過。就怕爆裂物，隱身其中。北捷也說，各列車到終端站折返，會加強巡檢。

民眾：「難怪剛剛在坐捷運的時候，發現警力的數量又增加很多，從他們增加的警力來看，應該是我們民眾是可以安全的，我覺得剛剛在坐捷運的時候，也發現了很多人比較有警惕，所以比較沒有戴耳機。」





民眾：「（說放炸彈）很不應該，而且我覺得要重罰，否則像昨天（21）那個，只有3（口誤）萬塊交保，其實我們不知道他真的，會不會出來再做壞事。」

還好只是虛驚一場。只是前一天，才有乘客謊稱車上有爆裂物，被以三萬交保候傳。張文事件後，恐怖攻擊消息漫天飛，短期內還不能鬆懈。

台鐵公司副總經理劉雙火：「我們一定要持續（巡檢），這個敏感的重點時間，縱使今天（22）下午是偽訊息啦，但是這個防恐防災的部分，這一段時間我們都會特別的加強。」

台鐵產業工會秘書長朱智宇：「我們一直在講的，列車上要有專業的保全人員去做應變，我想不管是車站或者是車廂，現在都有非常急迫的需要。」

警方調查，發出恐攻訊息的帳號，是在尼泊爾註冊，訊息卻從柬埔寨發出。境外IP作祟，不管是誰，刑警都會嚴查，法辦到底。

