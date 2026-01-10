捷運車廂爆口角！婦人疑失控大喊「要殺人」 遭警方帶回

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

台北捷運今（10）日晚間發生乘車糾紛，一名婦人在車廂內與他人爭執時情緒失控，一度情緒激動大喊「要殺人」，引發乘客恐慌並報警處理。警方獲報後趕抵古亭站，將婦人帶離車廂，目前正持續釐清案情。

台北捷運今（10）日晚間發生乘車糾紛。（示意圖/資料照）

事發於今日晚間6時許，該名年約60歲的婦人於列車行進間與人發生口角，因言語激烈引起其他乘客不安。中正二分局警力到場後，先行安撫婦人情緒，並將其帶回偵訊。

偵訊時，婦人否認說過「要殺人」，警方也未在其身上發現任何違禁或危險物品。警方也嘗試聯繫其子女協助處理，但未獲回應。由於尚未取得相關當事人及報案人聯繫，警方後續將持續釐清事發經過。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

