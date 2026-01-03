捷運車廂變舞台？男大跳街舞 有人歡呼有人緊張

捷運車廂竟然變成了街舞舞台？近日有民眾目擊一名黑衣男子，在捷運車廂的走道中間大跳街舞。（圖／Threads@chy12_28授權提供）





捷運車廂竟然變成了街舞舞台？近日有民眾目擊一名黑衣男子，在捷運車廂的走道中間大跳街舞。他在座椅之間左右跳動，更不時展現蹲下「踢腿旋轉」等高難度地板動作（Breaking），行雲流水的舞技吸引不少乘客圍觀。



從目擊影片中可見，男子的一連串動作讓現場氣氛嗨到最高點，不僅有乘客驚呼「哇！」，甚至還有人開心鼓掌。然而，由於在行進的車廂內肢體動作幅度過大，除了引發安全疑慮，最終也驚動捷運保全到場處理。

影片上傳網路後，引發網友熱烈討論。部分網友大讚男子「真的很猛」、「自帶氣氛組」，認為只要沒攻擊性、不影響他人就無傷大雅；但也有不少網友持反對意見，認為近期捷運安全議題敏感，任何風吹草動都會造成恐慌，直言「現在搭捷運都很緊張，這一點也不好玩」、「看到這樣的人第一反應應該要先跑」。男子一時興起的練舞行為，意外引發社會對於捷運秩序與安全的兩極觀點。

