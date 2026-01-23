捷運車廂連爆5起！北捷急貼禁令「117站部署滅火裝備」 中央啟動研議

北捷加強月台廣播與電視宣導，提醒旅客勿於捷運內使用行動電源充電，以維護乘車安全。（示意圖／Unsplash）

台北捷運近期頻傳行動電源自燃事件，引發乘客恐慌並影響列車營運。繼1月16日板南線列車發生行動電源起火，約450名旅客受影響後，東京地鐵21日也傳出類似事故。針對此類高風險情形，北捷公司23日召開記者會宣布新安全措施，正式宣導乘客「勿於捷運系統內使用行動電源充電」，並在全線117座車站全面配置應變設備；同時呼籲中央制定一致規範。對此，交通部當天也做出回應，表示已就此議題召開會議，並將研擬全國性指引。

北捷稍早指出，目前國內軌道運輸尚未明文禁止攜帶行動電源，但基於安全考量，將比照航空公司禁用邏輯，透過宣導方式提醒旅客勿於車站與列車內充電。安全衛生處處長林榮輝表示，若巡查人員發現旅客使用行動電源，將以委婉勸導為主，但如因使用或保管不當導致起火，造成設備損壞或行車延誤，將依法究辦並求償，金額依實際損失評估。

統計顯示，113年以來北捷系統已發生5起行動電源自燃事件，其中3起發生在列車內、2起於站區內。雖未釀成重大傷害，但風險不容忽視。林榮輝強調，行動電源若在包包、外套或接觸金屬異物狀態下發熱，有機會引發爆炸與火災，將對公共安全構成威脅。

此外，針對站內行動電源租借裝置，北捷表示屬於便民設施，仍建議旅客妥善保管並避免使用。另為提升初期應變能力，全線117站已配置「行動電源滅火緊急應變工具」，內容包括鐵桶、夾子、耐熱手套與瓶裝水等，由站務人員熟練操作，一旦發現異常，將依消防建議立即通報110與119。

北捷也呼籲中央正視行動電源使用風險，指出目前台鐵、高鐵及各地捷運系統尚無明確使用規範，若欲實施強制罰則仍須修法配合，已正式向交通部與鐵道局反映，期望儘速研議全國一致規範。對此，交通部於23日回應，對於行動電源使用所帶來的公共安全議題高度關注，並已召開會議研討相關對策，後續將持續研擬具體指引，強化全國公共運輸安全管理。

林榮輝最後指出，目前捷運法尚未賦予明確罰則，北捷已建議交通部與鐵道局研議全國一致規範，盼未來能從法源上強化管理。他也提醒民眾，行動電源並非小事，「一時疏忽，可能造成整條列車停擺」，呼籲共同維護公共安全。

