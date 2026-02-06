捷運車廂遭老鼠入侵！北捷：被旅客帶上車「非內部孳生」

有民眾日前在社群平台分享台北捷運車廂內出現老鼠的照片，引發網友熱議。台北捷運公司經調查後表示，該老鼠並非源自車站環境，而是研判從旅客攜帶的背包或提袋中竄出，目前已啟動全線列車清潔消毒作業。

車站消毒。（圖／台北捷運公司）

根據網友在社群平台Threads分享的照片顯示，1月23日晚間九時左右，松山新店線列車行駛於南京復興站與松江南京站之間時，車廂門口附近出現老鼠蹤跡。此事件在網路上引起討論，不少民眾對向來以整潔著稱的台北捷運出現病媒生物感到震驚，也有人擔憂列車電纜安全與公共衛生風險。

晚間列車清消。（圖／台北捷運公司）

台北捷運公司針對此事進行說明，由於列車內並不具備老鼠長期生存的環境條件，公司調閱監視錄影畫面，透過老鼠足跡往前追蹤發現，該老鼠是在列車行進期間從上方掉落至地面，研判係由旅客攜帶的背包或提袋中竄出，而非車站內部孳生。

民眾黨籍台北市議員陳宥丞在留言區表示，已要求捷運公司加強清潔與防治作業，並檢視相關管理措施。對此，北捷強調持續落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防治原則，依既定排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒。

站務人員亦會定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源入侵。針對站內販賣店，北捷要求維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後亦須全面清空食品。

因應漢他病毒防疫需求，台北捷運自2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。2月5日夜間，進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

