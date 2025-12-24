捷運車廂「讓位下車」爆衝突！女狠踹膝蓋、男怒扯假髮 互控傷害

捷運車廂內的一場爭執，讓一名68歲杜姓男子與23歲林姓女子從言語衝突演變成肢體衝突，雙方都受了傷。事件發生在23日晚間近6點半，地點在捷運中和新蘆線從大橋頭站往三重國小站的列車上。起因是車廂內人潮擁擠，林姓女子提醒杜姓男子先禮讓要下車的乘客，但卻引發口角，最終兩人互控傷害，被警方依刑法傷害罪嫌移送偵辦。

捷運車廂內為「讓位下車」爆衝突，女踹膝蓋、男扯假髮。（圖／TVBS）

杜姓男子在民權西路站上車後，到了下一站大橋頭站時，因為車廂內人潮眾多、空間擁擠，林姓女子請他先禮讓要下車的民眾。杜姓男子表示自己有在讓人，但對方一直嘰嘰歪歪，雙方因此發生口角爭執。

衝突升級時，林姓女子拿出手機開始錄影，男子則不停喊著「不要拍我」想要阻止。女子警告男子不要碰她的手機，但雙方一來一往，言語交鋒越來越激烈。男子一氣之下，直接打掉女子手中的手機。男子事後解釋：「她照我之後，我當然把她手機甩下來，甩到地上。」

情況更加惡化，當林姓女子彎腰撿手機時，踢了杜姓男子的膝蓋。男子則徒手把女子的假髮扯掉，衝突一觸即發。最後，車站保全人員介入，將兩人帶到服務台。站長表示有協助叫來派出所處理這起糾紛。

警方到場後，發現杜姓男子右膝紅腫，林姓女子頭部也受了傷。男子向警方表明要提告傷害。雙方都互相指控對方傷害自己，最終雙方都被帶到警局，訊後將依刑法傷害罪嫌移請偵辦。

一場原本平常的捷運通勤，因為一時的不愉快，最後竟演變成雙方都進了警局。

