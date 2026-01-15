捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬

台北捷運近期發生多起鬧事案件。(示意圖，資料畫面)

台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。

捷運警察隊說明，13日傍晚接獲通報，東門站有乘客於捷運列車上咆哮，疑似精神狀況不穩，現場無人受傷，經站務人員及捷運警察到場協助，乘客情緒穩定後，由捷運警察陪同搭乘至劍潭站後離去。目擊民眾指出，該乘客在東門站咆哮、使用打火機點火，並稱肚子餓，要在捷運內烤蘑菇，還不滿車廂民眾嘲笑，大聲吆喝要對方道歉。

另外，也有乘客在捷運車廂內撥弄打火機，被提醒時還出聲挑釁，「你不用跟我說，你可以請站務人員來跟我溝通」，說完繼續更頻繁撥弄，嚇壞其他乘客。

台北捷運公司指出，乘客相關行為均涉及《刑法》公共危險罪，經調閱監視器確認，已報警處理，並將依《大眾捷運法》處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；另依《大眾捷運法》「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內」，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。此外，台北捷運也提到，其中1名乘客疑似在車廂內嚼食口香糖，另涉違反《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，可再處1,500元以上、7,500元以下罰鍰，相關違規情事件將一併依法辦理。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕、就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷運警察接獲報案後將會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

