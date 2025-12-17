捷運車門夾頭髮！女乘客下班尖峰慘卡車門 自救機制全揭密

民眾分享頭髮和帽子被北捷車門夾住。（圖／_minn.219_ threads）

搭乘捷運時，因人潮擁擠而被車門夾住的意外事件時有所聞。近日有乘客分享在北捷文湖線下班尖峰時刻，因靠近車門而導致帽子和頭髮被車門夾住的經驗，引發關注。類似案例包括有乘客在板南線被夾住帽子，以及有阿姨的羽絨外套被夾住。北捷表示，車門雖配有防夾重開裝置，但對於頭髮或衣服等1公分以下的細小物品，防夾機制可能無法感應，建議乘客在車門關閉時要特別留意，若不幸被夾可尋求北捷AI智慧客服或按壓車廂對講機求助。

一位女性乘客在搭乘台北捷運文湖線下班尖峰時段時，因人潮擁擠而不小心靠車門太近，結果帽子和頭髮被車門夾住。她表示這並非故意靠在車門上，但突然發生這種情況讓她不知所措。幸好下一站同側車門開啟，她才得以脫困。有其他乘客分享類似經驗，表示人多時容易靠近門邊，長髮乘客有時會不慎被夾到，雖然可能會有點痛，但通常不會太過慌張。

這類情況並非個案。有乘客在搭乘板南線往頂埔方向時，同樣遭遇帽子被車門夾住的窘境；另有一位阿姨的羽絨外套被夾，而且車輛即將抵達南港展覽館站，開啟的卻不是她被夾住的那側車門，使情況更加棘手。

被北捷車門夾住可按對講機求助。（圖／TVBS）

北捷官網說明，列車車門配備有防夾重開裝置，當偵測到厚度1公分以上的板狀物品或直徑2公分以上的圓柱狀物品時，車門會自動重新開啟。然而，對於頭髮或衣服等1公分以下的細小物品，這套機制可能無法有效感應，因此乘客在車門關閉時需特別留意。

若不幸被車門夾住，北捷建議乘客切勿在列車行駛中強行拔出被夾物品，以免發生危險。正確做法是透過車門旁的緊急對講機通知站務人員協助處理，或請求周圍乘客幫忙按壓車廂對講機通報。乘客也可以聯繫北捷AI智慧客服尋求協助，保持冷靜等待站務人員前來解救。

