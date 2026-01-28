捷運通勤族大台北還能買哪？ 這10站房價平均不到5字頭、3處更低於4字頭

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐在個人臉書粉專發文揭露「2025 雙北十大最俗（便宜）捷運宅」。攤開一看，這 10 個區域房屋單坪均價目前都還未超過 50 萬。 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 即便近期房市交易冷淡，目前北市熱點房價一坪動輒百萬、新北鬧區也要幾十萬；對於平時搭捷運通勤的上班族而言，想靠一己之力買個離捷運站路程不遠的窩，可謂一件超級難事。

對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐在個人臉書粉專發文揭露「2025 雙北十大最俗（便宜）捷運宅」。攤開一看，這 10 個區域房屋單坪均價目前都還未超過 50 萬。其中，「最親民」的站區由淡水站平均 34.4 萬元奪得。

廣告 廣告

據實價登錄統計，2025 年在雙北各捷運站周邊 500 公尺住宅中，單價最便宜的前 10 名站點，由淡水站以均價 34.4 萬元，奪得房價最親民站區。其次，泰山貴和站以 35.3 萬元位居第二，竹圍站以 38.6 萬排第三，前十名中，僅這三站房價平均仍落在「3 字頭」，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要 4 字頭起跳。

圖：擷取自張旭嵐FB粉專

2025 年僅剩僅剩淡水、泰山貴和及竹圍仍有「3 字頭」行情。張旭嵐指出，房價高漲下，三字頭房價站點越來越稀少，此次入榜三站，都距離市區較遠，但也已是大台北區域少數能輕手入手的捷運宅。

張旭嵐觀察，在這前 10 個站點中，淡水區和新莊區皆有 3 個站點入榜。淡水因地理位置偏北，交通時間長，因此漲幅較慢，不過還是有吸引人的地方，包含：淡水河畔景觀的環境優勢，回家就有度假的 fu～；捷運宅平均單價在 34.4～42.2 萬元間，是雙北市極少數能以「3、4 字頭」入手的捷運地段；淡江大橋將於今年通車，有效縮短開車族車程，往桃園、新莊、板橋更方便。

張旭嵐表示，親民捷運宅，在台北也有望！包括北投區的忠義站、復興崗站，平均房價分別為 40.7 萬元及 45.7 萬元。雖然這兩站屋齡偏高，不乏老公寓，看上交通通勤優勢的話，「買這幾站可以比淡水睡飽一點」。並表示，人生本來就沒有什麼是絕對的，新的沒有比較好，遠的也不一定差，符合能力、適合自己就是好。

文章一出，引來網友留言，有人說「三民高中站離市中心最近，非常超值」、有人說「先求有再求好，不求一步到位。這些都是不錯的選擇」；也有人認為「北投復興崗站附近下手可能要快，後勢看好」，這或許與輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北士科園區對周遍房價的效益有關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AI進入光的時代！謝金河從康寧暴漲看光通訊 點名這檔有前景

點名開罵！中國使館指名菲PCG發言人塔瑞耶拉 控「持續攻擊中國」「散布假訊息」