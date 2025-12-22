捷運遭恐嚇放置炸彈 高捷與台鐵均加派警力維安

鐵路警察持長槍，與台鐵人員加強車站巡檢。（圖：鐵路警察局高雄分局提供）

有民眾在網路發文，揚言要在捷運站放置炸彈，引起搭車族恐慌。高雄捷運警察與鐵路警察局高雄分局都表示，已經加派巡邏警網，目前並未發現可疑人、事、物。

對於有民眾在網路留言說要在捷運站放置炸彈，高雄捷運警察表示，除了配合高捷公司人員和保全，在重要轉運站內派員守望，加強員警巡邏密度，也和高雄市警方橫向聯防；並且針對各站體包括洗手間、垃圾桶以及置物櫃等隱密地點加強巡檢。

列車車廂也是巡檢的重點。（圖：鐵路警察局高雄分局提供）

鐵路警察局高雄分局也說，包括岡山、橋頭、新左營和高雄等共構點，和台鐵及保全公司聯合巡檢，並增派8名警力，鐵路警察在巡檢的裝備上，除了警政署規定的長槍，原本配備的手槍也都裝有實彈，另外，也增加偵檢器材，以維護民眾安全。（溫蘭魁報導）