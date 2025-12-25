捷運附近隱藏版秘境！優美濕地景點

藏在捷運站附近的超美濕地秘境《新庄仔埤賞鳥平台》，也是台北市現存最古老且有古文記載的天然埤塘，不用爬山爬樓梯，沿著水畔木棧道輕鬆走就可以欣賞優美的山水美景！水波隨著微風輕輕蕩漾，翠綠青草柔柔搖曳，藍天白雲、青山綠水，在眼底裡架起一幅美麗畫作，儘管步道不長，但景色非常療癒喔！

《新庄仔埤賞鳥平台》 離昆陽站不遠，不過入口很不起眼，沒有招牌，如果不是事先知道，路過可能也不會注意到這裡藏了一個景點。

從入口進去後是一個沿著水畔建立的短短木棧道，大概三分鐘就走完，非常短，不過景色讓人驚艷，好美喔！沒想到市區就有這樣的溼地美景，青翠的小草在水畔愉悅的搖曳，水波隨著微風起伏，在遊人眼裡一陣陣溫柔蕩漾，周邊還有山景環繞，彷彿被青山靜靜擁抱，加上蔚藍天空、悠遊白雲，好安詳幽靜的秘境，讓人一時忘卻城市的喧囂。

新庄仔埤是南港三埤(新庄仔埤、後山埤、三重埔埤)中現存面積最大的一埤，也是台北市最古老且有清代古文記載的天然埤塘，因為是自然形成，加上有一大部分是軍事管制區，所以維持了一定的自然生態，是台北市重要的野生動物棲息地，據說這一帶有白鼻心、鼬獾等多種哺乳動物，還有數十種的蜻蜓以及十多種水鳥，有機會還可以看到被列為二級保育的麝香貓和三級保育的食蟹獴呢！不過可惜，我們今天連隻飛鳥都沒看到。

雖然沒有成功賞到鳥（畢竟我們也沒帶望遠鏡），但看到這片美景也是很讓人陶醉了～



走到底有個頗具賞鳥意象的平台可以拍照紀念一下。

以上，捷運附近的隱藏版絕美秘境，分享給大家！

《新庄仔埤賞鳥平台》

地址：台北市南港區昆陽街171巷1號





