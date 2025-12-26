捷運隨機砍人事件頻傳 南良防割防刺布料變剛需城市保命裝備

南良從防護包、手套到防刺裝備，成為第一線人員與城市安全的重要保命後盾。圖／南良

捷運與商圈隨機攻擊事件震撼社會，也讓「第一時間怎麼保命」成為全民必修課。當危險毫無預警出現，防護不再只是制度與警力的問題。深耕高機能防護材料多年的台灣紡織大廠南良，正把防割、防刺布料推向公共運輸與人流場域，成為城市安全中默默發揮作用的一道防線。

12月19日發生在台北捷運台北車站及中山站商圈的隨機攻擊事件，嚇壞了怎個社會、也再次敲響安全警鐘。27歲男子張文於在人潮密集區域持刀犯案，讓許多通勤族與逛街民眾心有餘悸。事件發生當下，沒有預警、沒有緩衝時間，第一線人員與現場民眾只能在極短時間內自行應變，凸顯公共空間面對突發攻擊時的脆弱。

從捷運、百貨到公共運輸場域，突發暴力事件屢上媒體、已不再只是偶發新聞，而是一步步逼近到我們的日常生活。「第一時間怎麼保命？」成為全民無法忽視的現實課題。過去談公共安全，多半著重在監視系統、警力配置與事後應變流程，但當危險真正發生，能不能擋住第一下、爭取逃生或支援時間，往往才是能否避免傷亡擴大的關鍵。

也正因如此，防割、防刺裝備開始從過去的專業或特勤配備，逐步走向公共安全的實際需求。深耕高機能材料與複合紡織技術多年的南良，正是將材料科技推向公共安全第一線的廠商代表。南良長期投入防護布料研發，其產品已實際導入新北捷運等公共運輸體系，包括防砍包、防切割手套，讓站務與維安人員在面對突發狀況時，不再只能徒手應對。

對一般民眾而言，這類防護概念其實並不遙遠。防割布料可大幅降低利器劃傷深度、防刺結構能延緩穿刺速度，而是爭取幾秒鐘的反應時間。這些時間，可能就是拉開距離、轉身逃離，或讓他人介入協助的關鍵。

除了穿戴式防護裝備，南良也依公共場域需求，開發多層複合結構的防刺布料應用，例如具防刺功能的防刺傘。這類產品外觀低調、使用方式直覺，平時不引人注意，但在緊急狀況下可作為阻擋工具。相關材料必須同時具備耐磨、耐切割、耐穿刺與阻燃等特性，並通過嚴格測試與規範審核，才能實際進入捷運、百貨與高人流場域使用。

南良旗下的GIDEON系列防護用品，則進一步將防護等級提升，包含耐切割、耐穿刺背心與手套，已實際配置於消防與救護人員使用。這類裝備的設計重點，在於防護力之外，仍能兼顧重量與舒適性，確保第一線人員能長時間穿戴、快速行動，而不影響執勤效率。

在「歹年冬，多肖人」的社會氛圍下，公共安全風險愈來愈難預測，防護布料已不再只是工業或專業用途材料，而是可能在你我身邊發揮關鍵作用的「保命裝備」。從捷運月台到商圈街頭，這些看似不起眼的防護準備，雖無法取代警力與制度，但卻能在危急瞬間提供幫助，成為城市安全的一環。

面對無預警隨機攻擊風險，南良將防割、防刺高機能布料實際導入公共運輸與人流場域。圖／南良



