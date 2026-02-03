捷運雙連站前「身障女子」餓到暈倒 大同警暖送熱食、警消合力解圍

大同分局員警自掏腰包購買晚餐送弱勢民眾。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市政府警察局大同分局寧夏路派出所警員藍裕翔，日前擔服巡邏勤務時，接獲通報指稱捷運雙連站出口前有民眾疑似身體不適倒地，警方立即趕赴現場處置。

警方到場後，發現一名年輕女子蹲坐在捷運出口前淚流滿面，神情虛弱。藍員即上前關懷，女子向警方表示，自己領有身心障礙證明，獨自一人居住，雖有社工定期關懷，但生活費拮据，當天因身上已無分文，連續多餐未進食，才因飢餓導致身體不適、險些暈倒。

廣告 廣告

藍員見狀深感不捨，隨即自掏腰包前往附近店家購買一碗熱騰騰的炒麵及羹湯，親手交到女子手中。稍後到場的119救護人員得知情況後，也主動將女子帶至鄰近便利商店，協助購買便當與麵包。女子在順利解決晚餐問題後，情緒明顯穩定，露出笑容，並向在場警消人員一一道謝後平安返家。

大同分局寧夏路派出所警員藍裕翔。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局表示，為民服務是警察重要職責之一，藍員執勤態度積極、熱忱主動，於民眾最需要協助時即時伸出援手，展現警察柔性關懷的一面，其工作精神深值肯定與嘉許。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！