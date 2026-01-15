捷運電扶梯下方驚見「神秘區域」！原因、用途曝光

生活中心／彭淇昀報導

你有注意到嗎？秀朗橋站的電扶梯下方有個「神秘區域」，對此，新北捷運局解答，是為了未來中和光復線與新北環狀線轉乘，所以先預留了地下連通道空間。

秀朗橋站的電扶梯下方有個「神秘區域」。（圖／翻攝自新北捷運局臉書）

新北捷運局在臉書發文表示，「經過秀朗橋站的時候，你有注意到通往月台層的電扶梯下方，還有一片被圍起來的神秘區域嗎？」

新北捷運局解答，「這片區域是考量到未來中和光復線與新北環狀線的轉乘，所以先預留的地下連通道空間，提供2條路線之間的無縫轉乘」。

廣告 廣告

新北捷運局解答「神秘區域」，是考量到未來中和光復線與新北環狀線的轉乘，所以先預留的地下連通道空間，提供2條路線之間的無縫轉乘。（圖／翻攝自新北捷運局臉書）

新北捷運局表示，中和光復線新北市段「中和公館線」預計將在2026年中完成可行性研究報告提報中央審議，期許台北市優先路網交通部同意後，共同推動中和光復線，串起通往便利生活的捷徑。

更多三立新聞網報導

來台生活8年！外國人見「台北3變化」很失望：越來越吵雜

北捷紅線少一站？「起點不是象山」真相曝光 在地人喊：等10年了

從北車轉機捷超遠！旅遊達人實測「這1站」只要走5分鐘 網讚：學到了

盼參賽2028奧運！混血女將葛藍喬安娜驕傲喊話：想代表台灣出賽到退休

